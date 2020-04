El propietario de su casa le hace un regalo que tan increíble que se hace viral

Muchas personas en todo el país perdieron sus empleos y temen no poder pagar la renta

Un propietario, que hizo todo lo posible por demostrar que realmente se preocupa por sus inquilinos, ha visto que su conmovedor gesto de amabilidad se ha hecho viral.

Con muchos empleos e industrias amenazados durante la crisis del coronavirus, en muchos lugares se han prohibido los desalojos de inquilinos que no puedan pagar la renta de sus viviendas.

Esta medida fue implementada para aliviar la presión sobre los inquilinos cuyos medios y finanzas se han visto afectados desde que se anunció el cierre.

A pesar de esto, algunos propietarios han contactado a sus inquilinos para ofrecerles tranquilidad e incluso un “descanso” del pago del alquiler. Algunos han ido aún más lejos.

Christina Marie, de Michigan, compartió una foto en Facebook para mostrar hasta dónde había llegado su arrendador, identificado solo como Alan, en un intento por asegurarse de que su familia se mantuviera a salvo y sana.

“El propietario de mi casa, Alan, me llamó antes y me dijo que no me preocupara por el alquiler este mes, ya lo solucionaríamos más tarde. Luego me preguntó si teníamos comida. Le dije que me quedaban tres paquetes de carne y que tenía que ir esta semana. Me dijo que estuviera a salvo.

Al rato, recibo un mensaje de texto suyo que dice: ve a tu porche delantero, por favor. Y veo esto. No podría decir cómo me siento en este momento. Que él haga esto por mi familia, mi corazón está muy conmovido. Dios le bendiga. ”

Cuando salió a ver, apenas daba crédito. Le había dejado casi 20 bolsas de comida, incluyendo cosas básicas como papas y leche, así como dos grandes cajas de pañales.

El increíble acto fue compartido más de 170,000 veces y más de 90,000 personas comentaron la foto.