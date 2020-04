En estos sitios podrás ver el streaming de One World: Together At Home el concierto masivo contra el Coronavirus

¡Podrás ver el streaming en cualquier parte del mundo!

Este sábado 18 de abril, se llevará a cabo One World: Together At Home, un histórico concierto benéfico, organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud y curado por Lady Gaga, con el fin de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19.

En este evento se reunirán los artistas pop más importantes del momento y algunas leyendas de la música como Paul McCartney y The Rolling Stones. Habrán dos transmisiones, una digital y una por televisión.

En la transmisión televisiva, que iniciará a las 8 pm EST, podremos ver las presentaciones de Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, the Rolling Stones, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

Las cadenas que transmitirán el festival serán ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia y Bell Media en Canadá. En el resto del mundo BBC One, AXS TV, beIN Media Group, IMDb, MultiChoice Group, y RTE.

SAVE THE DATE: 18 APRIL 2020 One World: #TogetherAtHome is a historic, global broadcast to support the fight against #COVID19. Watch here @WHO 👉 https://t.co/OKTI6rJRMg pic.twitter.com/TlwiOgiE5I — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 17, 2020

También existirá una transmisión digital vía streaming que iniciará a las 2 pm EST, en la que participarán Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra y Zucchero.

La transmisión en streaming podrá verse en Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.