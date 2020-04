Nueva York sin planes integrales de ayuda económica a indocumentados por el coronavirus

Se extiende la cuarentena y sólo surgen en la Gran Manzana algunos aportes de organizaciones privadas, que apenas ayudarán en principio a unos 20,000 trabajadores inmigrantes

El nicaragüense Alberto González, de 42 años, trabaja como mesonero en El Bronx, es indocumentado, y como centenares de inmigrantes vive al día. El cierre de los restaurantes por la emergencia por el coronavirus, lo sorprendió con $178 en el bolsillo, pero con deudas para la semana siguiente de $320, que no logró reunir. El centroamericano no califica para recibir ayuda federal por desempleo y por alivio por la pandemia.

La noticia de la extensión de la cuarentena, implica para él la acumulación de deudas por pagar, que trepan los $1,150.

“Ya tengo el teléfono cortado. He tenido que enfrentar la cuarentena con una casera que me cobra todos los días. A pesar de lo amargo de la situación, no ha tenido el corazón para echarme. Yo hice un mercado con los pesos que me quedaban. Ella esta semana ha compartido sopas conmigo, que consigue en los programas de ayuda”, reseña Alberto, apenas uno de los 730,000 inmigrantes indocumentados de la Gran Manzana que se calcula quedaron en una situación vulnerable, por las medidas de aislamiento social que se prolongarán hasta el 15 de mayo.

En medio de estas dramáticas dificultades económicas, no se asoman programas gubernamentales en Nueva York, para garantizar ayuda a los inmigrantes sin papeles, similares a los anunciados en California, en donde se dará un aporte de $500 dólares a unos 150 mil inmigrantes no incluidos en el paquete de estímulo aprobado por la Casa Blanca.

El gobernador Andrew Cuomo ha insistido ante medios locales que el estado de Nueva York vive un gran déficit fiscal, que no le permite ofrecer soporte financiero a los indocumentados.

Solo aparecen en la Gran Manzana algunas luces, por parte de aportes privados.

El alcalde Bill de Blasio anunció este viernes una asociación con la agencia filantrópica Open Society Foundations, para iniciar un programa de ayuda de emergencia, que parte de un aporte de $20 millones de dólares de esta organización, lo cual se convertirá en un soporte para inmigrantes, independientemente de su estatus legal.

Los fondos, que provienen del inversor y filántropo multimillonario húngaro-estadounidense del George Soros, alcanzarán inicialmente para beneficiar hasta unos 20,000 trabajadores indocumentados y sus familias, afectados por la pérdida de empleo relacionada con COVID-19.

La red de la ciudad de organizaciones comunitarias y centros de trabajadores, distribuirá pagos únicos de ayuda de emergencia a los neoyorquinos elegibles en las siguientes cantidades: $400 de manera individual, $800 para pareja o padre soltero con hijos y $1,000 para familias con múltiples adultos y niños.

¿Quién aplica para la ayuda?

Todavía no se ha precisado cuáles serán los mecanismos de captación de los individuos o familias que apliquen para ser beneficiarios de este plan de estímulo económico.

“Los inmigrantes son el corazón de esta ciudad, son nuestros amigos, vecinos y colegas. Esta crisis ha demostrado que ahora es más importante que nunca que los neoyorquinos se cuiden mutuamente. Quiero agradecer a Open Society Foundations, por asociarse con nosotros para garantizar que los neoyorquinos más vulnerables, puedan obtener el apoyo que necesitan “, dijo el mandatario municipal.

Entre tano, Patrick Gaspard, presidente de Open Society Foundations destacó que esta crisis ha dejado al descubierto cuánto la ciudad depende de los trabajadores de bajos salarios que abastecen los anaqueles de comestibles, cosechan y entregan nuestra comida y están al frente de servicios esenciales.

“Estos trabajadores esenciales, son también las personas con menos acceso a servicios y beneficios, muchos de ellos fuera del alcance del paquete de estímulo del gobierno, estamos orgullosos de apoyar a la ciudad y sus organizaciones asociadas, incluyendo National Domestic Workers Alliance, para proporcionar ayuda directa a estos trabajadores”, aseveró Gaspard.

Fuerza laboral inmigrante en NYC