Paty Navidad invita a grabar en hospitales para comprobar que coronavirus no existe

La cantante se mantiene firme ante la idea de que el coronavirus no existe y que todo es un invento de la Organización Mundial de la Salud

Patricia Navidad está convencida de que el coronavirus no existe y todo es un invento, por lo que una vez más recurrió a sus redes sociales para lanzar una iniciativa.

La actriz sigue envuelta en polémicas declaraciones realizadas a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde ha hecho múltiples declaraciones sobre temas controversiales como supuestas teorías conspirativas, entre muchos otros.

Tras el surgimiento de la pandemia de COVID-19 que azota el mundo entero, la también cantante aseguró en días pasados que dicha enfermedad no existe y que todo es un invento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener a la población mundial encarcelada en sus casas bajo la dictadura y control del miedo.

Ahora, la estrella de televisión retomó su perfil social para invitar a los usuarios a visitar los hospitales de México para comprobar si realmente existen personas enfermas de coronavirus:

“Salgamos a grabar hospitales, cada quien el que tenga cerca, no avisemos hora ni día, si es verdad colaboremos y ayudemos, si es mentira, expongámoslo, las dudas solo se quitarán de esta manera, si están llenos es importante checar que sean reales los diagnósticos de Covid, ¿va?“, escribió el día 15 de abril en su cuenta de Twitter.

Como en la mayoría de publicaciones, la respuesta de los usuarios llegó inmediatamente y mientras algunos la apoyaron, la mayoría envió fuertes críticas a la actriz.

Poco después, Navidad decidió aclara que la polémica invitación no fue dirigida a todos: “Aclaro otra vez, no hice invitación a ustedes ni a los demás, fue a los que estaban atacándome por no ir, los que reclaman parecen zombies acostumbrados hacer todo lo que les dicen, no piensan no hay conciencia ni criterio propio. Responsabilícense cada quien de lo suyo y crezcan“.