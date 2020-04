Salen a la venta tapabocas con causa de los equipos de la NBA

Los aficionados a la NBA ahora también podrán portar el tapabocas de su equipo favorito y de paso contribuir a organizaciones que están emprendiendo campañas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus entre la población.

A partir de este viernes, se podrán adquirir en línea una serie de protectores de tela para la cara con los logotipos y diseños de los 30 clubes de la NBA y los 12 de la WNBA, con un precio individual de $14.99 dólares y $24.99 el paquete de tres piezas.

NBA Face Coverings now available. All NBA proceeds from the sale of licensed face coverings will be donated to @FeedingAmerica and @SecondHarvestCA.

NBA Store: https://t.co/1E0yzxDaDM

WNBA Store: https://t.co/sDECwbZV9d pic.twitter.com/3VLPAWPR3W

— NBA Store (@NBASTORE) April 17, 2020