¿Béisbol coreano en la TV de EEUU? ESPN busca los derechos de la KBO

Ante el paro indefinido de labores en el béisbol profesional de las Ligas Mayores por la pandemia de coronavirus y la incertidumbre por saber cuándo sería la fecha tentativa para que la temporada 2020 en la ‘Gran Carpa’ pueda regresar, la cadena televisiva especializada en deporte, ESPN, entabló charlas con la Organización Coreana de Béisbol (KBO), con el propósito de adquirir los derechos para transmitir la liga surcoreana en territorio estadounidense.

