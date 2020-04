Confiado en derrotar a Trump, Biden está conformando su posible gabinete y recaudando “mucho dinero”

El ex vicepresidente Joe Biden, en ruta a ser confirmado candidato presidencial Demócrata, afirmó que ya está armando un equipo de transición porque espera ganar la Casa Blanca en noviembre.

“Les prometo que ya ha comenzado”, dijo Biden durante una recaudación de fondos virtual la noche del jueves. “Suena presuntuoso. No quiero decir que empezamos a pensar en ello hace un mes, lo hicimos, porque suena como si estuviera seguro de que esto iba a pasar, que yo sería el nominado. No quiero que suene así, pero tiene que suceder, y por eso ya se está formando el equipo de transición”.

Biden se negó a decir quién dirige la selección de dicho equipo, pero prometió que cualquier miembro será “de primera clase”. No descartó anunciar a algunas personas que planea nombrar en su gabinete en caso de que venza al mandatario Donald Trump, candidato Republicano de facto a la reelección.

El equipo de transición estudiará la posibilidad de trasladar algunos puestos al nivel de gabinete, incluyendo la Oficina de Ciencia y Tecnología, la de pandemias y seguridad sanitaria mundial, y un posible cargo centrado en el cambio climático que no existe en este momento.

Biden dijo que su gabinete ideal “se parece a EEUU” y reiteró su deseo de tener una vicepresidenta mujer.

Algunas personas que votaron por Trump no quieren votar por el presidente, afirmó, añadiendo que espera que voten por él en su lugar, reportó The Epoch Times.

Biden realizó el jueves dos eventos virtuales de recaudación de fondos desde su casa en Wilmington (Delaware). Dijo que ha recaudado más de $5 millones de dólares en dos días, atribuyendo el dinero a antiguos rivales Demócratas que lo han respaldado.

El senador Bernie Sanders y la representante Tulsi Gabbard fueron los dos últimos candidatos en abandonar la carrera a las primarias Demócratas y apoyar a Biden.

“Estamos recaudando más dinero del que jamás hemos recaudado porque ellos van a salir a su pueblo y le dicen: ‘Es hora de dar sus $5 dólares’”, afirmó el ex vice presidente.

Donald Trump continues to do the exact thing we teach our kids not to do: blame others. It’s always somebody else's fault — never his. It’s unbelievable.

We deserve better from our commander in chief. pic.twitter.com/ZNEDGwozyu

— Joe Biden (@JoeBiden) April 17, 2020