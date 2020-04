Emprendedora salvadoreña “La Chiquita” reparte mascarillas gratis en Maryland

Dora Escobar, una emprendedora de origen salvadoreño conocida por la comunidad latina de Maryland y las afueras de Washington como ‘La Chiquita’, recorría el viernes en bicicleta su vecindario de Annapolis repartiendo máscaras gratuitas para frenar el avance del coronavirus, convencida de que “todo suma” y con la meta de entregar “miles”.

Flanqueada por un carrito repleto de sus mascarillas y una enorme bandera estadounidense, ‘La Chiquita’ predica con el ejemplo con la cara cubierta mientras pedalea por el barrio y saluda a los vecinos con el emblema “quédate en casa” bien impreso en su discurso y su camiseta.

Personal sanitario, policías, bomberos y vecinos de su zona y de áreas urbanas como Silver Spring, Columbia o el barrio latino de Langley Park son los grupos a los que va dirigido este “granito de arena” con el que Dora y su equipo esperan llegar a distribuir miles de máscaras, y que pretenden consolidar abriéndose a la financiación colectiva de micromecenas.

Para ello, ‘La Chiquita’ ha lanzado recientemente una petición en el sitio web mascarillasya.net, en el portal GoFundMe, donde sostiene que desean “continuar entregando mascarillas gratis a todos los que las necesiten”.

“Todos los días se están perdiendo muchas vidas”, se lamentaba Dora, quien defiende la importancia de permanecer en casa y generalizar el uso de máscaras para frenar la propagación del virus y aliviar la presión sobre los profesionales que “están al frente” de la batalla contra el COVID-19.

No es la primera iniciativa solidaria con la que Dora Escobar busca hacer frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus: su apodo da nombre al grupo familiar La Chiquita, con varios restaurantes en el estado de Maryland de sabores latinos y raíces salvadoreñas, que a finales de marzo ya desplegó en su emblemático Casa Dora, en Langley Park, una “cocina comunitaria” para apoyar a las familias de la zona.

Popular entre los inmigrantes latinoamericanos de la región metropolitana de Washington y Maryland, Dora Escobar comenzó a vender frutas y pupusas a comienzos de los años noventa en los campos de fútbol de Langley Park. Su nombre, trayectoria y relato de éxito encontraron reconocimiento en la exposición “American Enterprise” que el Museo Nacional de Historia Americana, de la prestigiosa institución Smithsonian, alberga en la capital estadounidense.

