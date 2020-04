Kimberly Flores mueve las caderas a ritmo de “Bule bule” usando provocativo atuendo

View this post on Instagram

Recordar es vivir, atrevernos a lo nuevo y arriesgarnos a hacer lo que nos haga sentir vivos. Es por ello que en estos días de cuarentena, podemos hacer lo que mejor nos haga sentir, hoy y cada día me siento BuleBule, así que los invito hoy a hacer su Challenge con el hashtag #RetoAnaMartin donde podrán sentirse libre y hacer este baile a su manera, asi que cuentame ¿cómo te sientes? 😊 ¡Haz tu #RetoAnaMartin, subelo a tu perfil y mencióname! 👉Estaré posteando los mejores.