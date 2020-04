Ana Bárbara eleva la temperatura posando con un sensual bikini rosa

La cantante lamentó no poder visitar Cancún, pero se unió al festejo de su fundación con una sensual fotografía

Este 20 de abril Cancún festeja 50 años de su fundación, por lo que Ana Bárbara se unió a la celebración con una sensual fotografía en la que posó con un sexy traje de baño.

El destino turístico ubicado en el Caribe Mexicano está de fiesta y la reina grupera no se quiso quedar sin recordar este importante día.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante deleitó a sus seguidores con una publicación en la que presumió la belleza del lugar y por supuesto la suya.

Aunque debido a la pandemia de coronavirus no pudo estar presente en las hermosas playas de Quintana Roo, Ana Bárbara acompañó la imagen con un texto, en el que expresó su amor por el destino turístico: “En tu mar me pierdo y me encuentro, amo la brisa, el viento, y anhelo con ansias tu cielo“.

La cantante derrochó sensualidad vistiendo un diminuto bikini rosa con el que expuso su anatomía sentada sobre la arena; con las manos sobre la cabeza y de piernas cruzadas, elevó la temperatura de sus cerca de dos millones de seguidores, quienes no dudaron en halagar su curvilínea silueta.

“Wooow qué bonita“, “Simplemente hermosa“, “Estás bellísima“, “Que cuerpazo a parte muy bonita“, “Que monumento de mujer eres“, “Tan hermosa como siempre“, “Nunca me cansaré de decirte que estás hermosa“, “Eres tan perfecta“, son solo algunas muestras de cariño que le enviaron a la intérprete de “Bandido”.