Corte Suprema permite a “dreamers” exponer su lucha contra coronavirus en defensa de DACA

Los jueces conocerán la importancia del trabajo esencial de estos inmigrantes

La Corte Suprema aceptó la petición de la defensa de los Llegados en la Infancia (DACA) para presentar un memorando suplementario sobre la labor que los “dreamers” realizan en la lucha contra el coronavirus.

Esto permitirá exponer a los jueces el valor del trabajo de estos inmigrantes y considerar sus esfuerzos en la decisión sobre mantener ese programa de protección de deportación o decidir a favor del Gobierno del presidente Donald Trump, quien ordenó la terminación del programa en marzo de 2018.

“La pandemia de COVID-19, y la movilización de recursos resultante, proporciona una ilustración vívida de algunos de los intereses de confianza originados por el programa que la agencia no tuvo en cuenta”, advierte el equipo de defensa en su moción, destacando los servicios de asistencia sanitaria y otros trabajos esenciales como proveedores de servicios que emplean receptores de DACA.

“Se requería considerar adecuadamente las consecuencias adversas significativas de la terminación para éstos y otros actores sociales clave que confiar y beneficiarse del trabajo de los beneficiarios de DACA”, agrega el documento.

La decisión fue celebrada por organizaciones civiles, como FWD.us, la cual destacó que la Administración Trump no respondiera o pretendiera detener la moción, en medio de la pandemia por coronavirus.

“El silencio de la administración Trump en cuanto al valor de los trabajadores esenciales que son beneficiarios de DACA nos deja completamente claro que saben que acabar con DACA y con la autorización al trabajo, y deportar a los beneficiarios de DACA… será un golpe catastrófico a nuestros esfuerzos de luchar contra la pandemia”, destacó Todd Schulte, presidente de FWD.us. “No defienden su postura porque, francamente, es indefendible. El hecho de que no contesten a este memorando al Tribunal Supremo demuestra que no tienen de otra que no sea rebatir estas consecuencias devastadoras”.

El grupo destaca que el memorando incluye información importante sobre cerca de 30,000 beneficiarios “dacamentados” que son trabajadores de la salud y que estarían en riesgo de ser deportados.

“El memorando también subrayó ante el Tribunal las expresiones recurrentes de altos funcionarios de la administración Trump sobre cuáles son los planes… de comenzar a deportar a los beneficiarios de DACA tan pronto como se les permita”, indicaron.

Datos de diversas organizaciones destacan que más de 200,000 beneficiarios de ese programa migratorio trabajan en industrias esenciales como la salud, la transportación y el almacenamiento, los servicios de alimentos, la manufactura, los mercados de alimentos y medicamentos y los servicios de manejo de desperdicios.

La Corte Suprema agendó para el primer semestre de este año la discusión sobre mantener o no el programa de protección que beneficia a cerca de 700,000 inmigrantes.

De tomar una decisión en contra de los “dreamers”, el impacto en cascada sería incalculable, comenzando por la separación de familia y 256,000 niños que son ciudadanos estadounidenses.