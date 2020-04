Ligas Mayores da luz verde para despidos y suspensión de salarios entre sus equipos

Este lunes la oficina principal de las Ligas Mayores, encabezada por su comisionado Rob Manfred, informará a sus equipos que les será permitido hacer recortes o emprender medidas de suspensión de salarios por tiempo indefinido entre los empleados que laboran en las distintas áreas de las organizaciones ligamayoristas, según adelantó el periodista Ken Rosenthal para el portal The Athletic.

De acuerdo al informe, la medida será aplicable a partir del 1 de mayo, lo que le permitiría a los equipos obtener mayor flexibilidad en sus finanzas durante la crisis del coronavirus.

Latest news: Manfred will allow teams to furlough non-playing employees or reduce their pay. Also: The medical expert the league is consulting on how to start the 2020 season: https://t.co/thYU7MgN0Y

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) April 19, 2020