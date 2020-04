Personal médico enfrenta a seguidores de Trump que exigen “reabrir el país” a pesar de pandemia de coronavirus

Médicos y personal de enfermería bloquearon un desfile de seguidores del presidente Donald Trump que atendieron el llamado a “liberar” al país de restricciones estatales por coronavirus.

Sorprendentes imágenes revelaron la postura del personal médico, los “primero en la línea” en la lucha contra la pandemia de COVID-19, quienes en la mayoría de las entidades son aplaudidos por su labor.

Los manifestantes de Denver se reunieron el domingo frente al Capitolio de Colorado contra las órdenes estatales de quedarse en casa.

Las fotos tomadas por la periodista Alyson McClaran muestran a los trabajadores de la salud vestidos con sus uniformes hospitalarios de color verde azulado y máscaras frente a los automovilistas alineados durante varias cuadras en una avenida que conduce al edificio del Capitolio.

Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj

— Alyson McClaran (@McclaranAlyson) April 20, 2020