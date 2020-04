Por primera vez en la historia el precio del petróleo lo paga el vendedor

El contrato de futuros a mayo se cerró el lunes a - $37.63

La pandemia del Covid-19 ha enfermado al mercado del petróleo. Los futuros de mayo del barril WTI, cuyos contratos expiran el martes, cerraron el lunes con una cotización de -$37.63 el barril.

Por primera vez en la historia el precio se rompió. No hay literalmente espacio en los centros de distribución y almacenamiento para guardar una producción que no se vende ni se consume al ritmo de hace apenas dos meses. Por ello el precio del petróleo lo paga el productor. Porque guardarlo tiene un costo y el mercado no es ya tanto de demanda y oferta del uso del crudo como de demanda y oferta de su almacenamiento y distribución.

Y el espacio es un bien tan escaso que el costo de su almacenaje ha tumbado el mercado.

Los contratos de los meses siguientes, junio y julio, de este barril de referencia reflejan precios que, de momento, están por encima de los $20, una cotización que también rondan los contratos de futuros para estos meses del barril tipo Brent que es el que se comercializa en Europa.

Es un escenario de optimismo, es decir que se descuenta que para entonces ya se haya tocado el suelo.

El destino de los precios del petróleo contagiaron a los mercados de acciones que tocaron esa realidad de la falta de demanda y recogieron fuertes caídas en sus principales índices.

EEUU, que gracias a la extracción de esquisto (el polémico fracking) fue el mayor productor de petróleo en el inicio de 2019, lleva sufriendo meses la caída de un precio que ahora podría haber dado el último estoque a esta industria. Esta industria ha enriquecido a Dakota del Norte, áreas de Texas, Wyoming, Luisiana, Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio, sobre todo, pero con precios por debajo de $50 el barril la mayor parte de las exploraciones no son viables económicamente.

Ahora, bajo el peso de la deuda que tienen los productores, muchos de ellos están optando por unas bancarrotas que se pueden acelerar eliminando la actividad económica de esas zonas.

La caída del precio del petróleo WTI se esperaba pero por la mañana no se contaba con semejante descalabro. Una vez que el barril empezó a rondar los $5 se aceleraron las pérdidas.

Apenas hace 10 días que EEUU llegó un acuerdo con la OPEP para retirar oferta del mercado. Ahora es insuficiente y a día de hoy se paga más por una mascarillas o cubrebocas que por el llamado oro negro.