Sigue la mala racha del deporte en Japón: aplazan de nuevo inicio de temporada de béisbol por coronavirus

La Liga Japonesa de Béisbol (NPB) sufrió otro revés el fin de semana, luego de darse a conocer que una vez más el inicio de su temporada ha sido aplazado indefinidamente debido al aumento de los casos de coronavirus en este país asiático ha experimentado en los últimos días.

Después de una suspensión previa, la expectativa era poder cantar el “play ball” de la campaña regular en mayo; sin embargo, las autoridades estiman que el calendario deberá recorrerse al menos tres semanas más.

Baseball is back in Taiwan and maybe coming back soon to Korea while we wait in Japan becuase of coronavirus https://t.co/TwSwk3u6J0

— Jason Coskrey (@JCoskrey) April 17, 2020