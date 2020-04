WhatsApp permitirá hacer videollamadas con muchas personas personas

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, tiene en puerta una actualización que para poder hacer videollamadas multitudinarias, hasta hoy limitadas a un máximo de cuatro personas.

Con esta actualización la app de mensajería buscará recuperar terreno frente a la Zoom, que se popularizó en todo el mundo durante la cuarentena por el coronavirus.

Todavía no se conoce cuál será el límite de usuarios por llamada para la nueva versión de Whatsapp ni cuándo será lanzada la actualización.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.50.23: what's new?

E2E header for calls, and big exclusive news coming in future: groups calls with more than 4 participants!

The share sheet integration is not available yet in this update.https://t.co/nRPpC38i5k

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020