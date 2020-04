A-Rod y JLo van en serio en sus intenciones de comprar a los Mets

Los rumores sobre si el expelotero Alex Rodríguez estaba interesado en adquirir a los Mets de Nueva York van tomando forma a pesar de la situación de incertidumbre que vive la industria deportiva en general y las Ligas Mayores en particular ante la crisis mundial del coronavirus y que tiene a los Estados Unidos como el centro de la pandemia como el país con el mayor número de casos en el mundo.

Sin embargo, ahora se ha sumado a la ecuación su pareja, la actriz y cantante Jennifer López, con quien integraría una alianza para convertirse en los principales accionistas del equipo de Queens.

A-Rod is getting serious about buying the Mets https://t.co/tyoyHdmVU6

— New York Post Sports (@nypostsports) April 21, 2020