Arrestan a un hombre hispano por robar en un McDonald’s a punta de pistola

El hombre se llevó todo el dinero que había en la caja registradora

Un hombre fue arrestado el lunes por la mañana después de robar en un McDonald’s de la ciudad de Hialeah, en Miami, a punta de pistola, según dieron a conocer las autoridades.

De acuerdo con la policía de Hialeah, Angel Torres Peraza, de 37 años, se acercó a la ventanilla del McDonald’s situado en la 7155 W 4th Ave poco antes de la 1:30am, sacó un arma y ordenó a un empleado que le diera todo el dinero que había en la caja registradora.

Te puede interesar: Un joven sin hogar, de 26 años, muere por coronavirus en Miami: crece el miedo entre la comunidad “homeless”

DRIVE-THROUGH ROBBERY: A 37-year-old man was arrested today after robbing a McDonald’s in Hialeah at gunpoint, authorities said. https://t.co/ZEFM8BwsgS — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 20, 2020

La policía dijo que el empleado, que temía por su vida, cumplió con las órdenes del sospechoso.

Las autoridades señalaron que Torres Peraza huyó de la escena en un Hyunday Accent 2013 y más tarde fue detenido por policías de la ciudad de Miami en el área de la 27th Avenue y la 14th Street del Noroeste por infracciones de tráfico no relacionadas.

Te puede interesar: El alcalde de Miami se va de fiesta, sin respetar la distancia social, mientras sus residentes siguen muriendo por coronavirus

A man went through a Hialeah McDonald’s drive-thru, but cops say he wasn’t looking for food. https://t.co/f6hplH3Am5 — Miami Herald (@MiamiHerald) April 21, 2020

La policía explicó que los oficiales se enteraron de que el automóvil posiblemente fue utilizado en un robo a mano armada en Hialeah, por lo que se pusieron en contacto con los detectives de Hialeah, que acudieron al lugar con la víctima.

Los agentes dijeron que la víctima identificó a Torres Peraza como el hombre que lo había robado. El sospechoso fue arrestado por un cargo de robo a mano armada.

Police arrest man after armed robbery at McDonald’s drive-thru in Hialeah https://t.co/qOaS9KJakD — WSVN 7 News (@wsvn) April 20, 2020

Está detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.