Despidos en Univision en medio de la crisis de coronavirus

La cadena reacciona... Entra y mira lo que dicen

En la mañana del 21 de abril los empleados de Univision recibieron un memo, vía e-mail, informándoles que debido a la crisis actual comenzarán con una reestructuración en la compañía, por la cual habrá despidos entre las personas que hasta hoy trabajan allí.

Esto coincide no solo con la crisis de la pandemia por el coronavirus, sino también con el hecho de que todo indicaría que ya los nuevos dueños de la cadena se estarían haciendo cargo de la compañía, y la transición comenzaría la próxima semana.

Nos comunicamos con Univision, quienes además de confirmarnos nuestra información, nos dieron detalles de esta dura decisión para los empleados:

“A pesar de las ventajas y reciente impulso de crecimiento en Univision, la pandemia del coronavirus ha causado una contracción considerable de actividad entre nuestros anunciantes que ha tenido un impacto directo en nuestras actividades.

Si bien hemos hecho todo lo posible por proteger empleos en este momento, debido a las circunstancias económicas, hemos tomado la difícil decisión de tomar una serie de medidas de contención en toda la empresa, lo que incluye reestructurar nuestros equipos, y reducir nuestra fuerza laboral en todas las divisiones y funciones.

Consideramos que estas medidas nos ayudarán a salir de esta crisis internacional de salud en la posición más sólida posible para poder seguir ofreciendo contenido esencial e ininterrumpido a nuestros fieles televidentes y continuar prestando servicios a la comunidad hispana”, concluye.

Hemos hablado con varios de los empleados, tanto de producción como talentos, quienes coinciden que esto ha sido una sorpresa para ellos, en especial por la forma en la que recibieron la noticia. Si bien hay quienes rescatan la manera abierta y sincera de comunicarlos, otros lo viven con mucho dolor en especial por la sensibilidad de estos tiempos.

“Recibir ese memo fue un balde de agua fría, es como que deseas no ser uno de los despedidos, pero que tus colegas tampoco, y a la vez sentir que sí puedes serlo y que no sabes cuándo recibirás la noticia, y mientras tienes que concentrarte en cuidarte y no contagiarte de COVID-19”, nos dice uno de los productores de uno de los shows de la cadena.

Para otros, como te hemos dicho, el decírselos de manera tan abierta es algo que agradece: “Se que mañana puedo ser quien se quede sin empleo, pero no me están engañando, ¿que me da pánico saber que puedo ser de los que se queden sin empleo en medio de esta crisis? Sí, pánico y más, pero Dios proveerá”, nos dice otro de los empleados.

¿Cuándo, de dónde, y cuántos serán los despedidos?

No hay una respuesta oficial para ninguna de esas preguntas… Sin embargo, pudimos saber, de manera extraoficial, que comenzarían mañana y seguirían hasta fines de abril… Que los despidos serían en todas las áreas. La decisión se habría tomado entre el departamento de recursos humanos y cada uno de los jefes de cada área o show.

¿Entre los despidos también habrá talento que se quedará sin su trabajo?

Sí, aunque no ha sido confirmado quién o quiénes, sí habría talento de los que vemos periódicamente en pantalla que estaría dentro de los que se quedarían fuera de la cadena, por lo menos hasta que la crisis termine.

¿Qué pasará con los despedidos?

Según pudimos saber les estarían ofreciendo importantes paquetes de beneficios, dinero y seguro médico por seis meses. Pero cada oferta variaría según el cargo, el sueldo y los años dentro de la compañía.

Esta no es la primera vez que Univision se enfrenta a una crisis y a una ola de despidos, la última fue en el 2018 luego de la salida anticipada del CEO de este momento, Randy Falco.