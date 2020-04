McDonald’s ofrece comidas gratis a los trabajadores de la salud y primeros auxilios como agradecimiento

La cadena de restaurantes McDonald’s anunció que ofrecerá comidas gratuitas en agradecimiento a los trabajadores de la salud y a los socorristas entre el 22 de abril y 5 de mayo como una muestra de aprecio por su “servicio desinteresado”.

El comunicado de la compañía menciona que las llamadas “Thank You Meals” están disponibles para los trabajadores de la salud, policías, bomberos y paramédicos y estarán disponibles sin costo alguno a través de los servicios de drive-thru en los restaurantes participantes de todo el país.

Relacionado: McDonald’s modifica el logotipo de sus arcos dorados para promover el distanciamiento social.

La empresa ofrecerá una selección de sándwiches, bebidas y guarnición con papas fritas acompañado de una nota de agradecimiento y estará disponible durante el desayuno, el almuerzo o la cena.

La comida será servida a los médicos y trabajadores que se encuentran en la primera línea en la icónica “cajita feliz” de la cadena de restaurantes.

“Los médicos y trabajadores que se encuentran en la primera línea pasan horas al día de pie y a menudo se pierden la comida por dedicar sus esfuerzos por cuidar a sus pacientes” dijo el Dr. William Jaquis, Presidente del Colegio Americano de Médicos de Emergencia en el comunicado.

Relacionado: McDonald’s lanza una receta para preparar su icónico McMuffin en casa.

“La comida de agradecimiento de McDonald’s es un gesto muy apreciado para aquellos que arriesgan sus vidas cada día para que tomen un descanso de una comida caliente en medio de la turbulencia”.

McDonald’s informó que ha donado $3.1 millones de dólares en alimentos para apoyar a las comunidades locales y a los conductores de camiones de transporte en todo el país, también donó 1 millón de mascarillas N95 en el estado de Illinois y $1 millón de dólares al Illinois COVID-19 Response Fund.

🚨 Friends. Family. Community. WE NEED YOU! ❤ Please help us help our frontline workers. We want to give them a FREE thank you meal. If you know anyone who could use one, please like, tag in comment or retweet to let them know. We’d truly be proud to take their order. pic.twitter.com/5UzDKE4Z1w

— McDonald's (@McDonalds) April 21, 2020