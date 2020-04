Pone el ejemplo: Derek Jeter renuncia a su sueldo de $5 millones de dólares con los Marlins de Miami

El director general de los Marlins de Miami e ídolo de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, renunciaría indefinidamente a su sueldo de $5 millones de dólares anuales en medio de la crisis por el coronavirus para ayudar a mantener la nómina de los trabajadores del club, según adelantó la agencia AP.

De acuerdo a las fuentes, Jeter tuvo una conferencia telefónica este lunes con los empleados de la institución en las que les dio a conocer la noticia; sin embargo el club no ha decidido hacerlo público todavía.

