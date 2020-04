Sigue la rivalidad: Ricardo La Volpe dice que Sinha fue mejor que Cuauhtémoc Blanco

El técnico argentino no llevó al ídolo americanista al Mundial de 2006

El polémico entrenador Ricardo Antonio La Volpe volvió a dar de que hablar en redes sociales, luego de que en su cuenta de Twitter publicó su 11 ideal del fútbol mexicano, tomando en cuenta a jugadores nacionales y extranjeros, y ¿qué creen? No incluyó a Cuauhtémoc Blanco.

Sus elegidos fueron Miguel Marín, Nacho Flores , Claudio Suárez, Rafael Márquez, Ramón Ramírez , Pável Pardo, Carlos Reinoso, Tomás Boy , Sinha, Cabiñho y Saturnino Cardozo, despertando polémica y siendo criticado por aficionados y por varios periodistas.

Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 20, 2020

Luego de publicar su lista, fue entrevistado por Ignacio Suárez, quien le preguntó por qué no incluyó a Cuauhtémoc.

“Lo de Cuauhtémoc no digo que no sea un creativo, un genio, un gran jugador, pero no lo voy a comparar con Sinha. Que Sinha no haya jugado en el América o en Chivas para que todos lo consideren que por el fanatismo o la mayor cantidad de simpatizantes, bueno. Era un jugador completo, desequilibrante, jugador con pase de gol”, dijo La Volpe quien dejó fuera a Blanco del Mundial de Alemania 2006.

La Volpe explica el motivo por el que no incluyó al Cuau en su 11 ideal del futbol mexicano https://t.co/UQSb8UhRR9 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 21, 2020

En la misma lista, el estratega argentino tampoco incluyó a Hugo Sánchez, con quien tuvo una fuerte rivalidad cuando fueron futbolistas, y que luego fue trasladada al plano extracancha, pues el delantero mexicano siempre ha sido uno de los mayores críticos de La Volpe.