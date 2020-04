California llama a voluntarios para ayudar a las comunidades en la crisis de COVID-19

El gobernador Gavin Newsom anunció el martes una nueva iniciativa y sitio web a nivel estatal con el objetivo de que todos los californianos sanos y capaces puedan ofrecerse como voluntarios en sus comunidades durante la emergencia de salud del coronavirus.

La campaña, denominada “Californianos para todos”, busca unir a los voluntarios con oportunidades seguras para que puedan cooperar en sus áreas.

California’s strength lies in its spirit of community and commitment to service. The power of 40 million raised hands, simply to lend a hand.

Together, we can meet this moment.#CaliforniansforAll pic.twitter.com/oAKEwVMm50

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 21, 2020