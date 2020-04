Desesperada por tantos problemas familiares, Ninel Conde recurre a ayuda espiritual

Su ex Giovanni Medina no la deja ver a su hijo

En los últimos días, Ninel Conde ha externado en sus redes sociales y con los medios de comunicación su tristeza por no poder estar con su hijo Emmanuel desde hace más de un mes debido a que su ex, Giovanni Medina, no se lo permite, por lo que su cuarentena por la pandemia de COVID-19 se ha hecho mucho más difícil y al ver que las cosas se están tardando más de lo que quisiera, decidió pedir apoyo de una profesional en temas religiosos para saber si ese es el camino que debe tomar.

La actriz realizó un video en vivo con la pastora Yesenia Then y reconoció que gracias a ella ha podido comprender mejor las cosas que suceden en su vida diaria y le solicitó que la aconsejara para poder tomar decisiones correctas, tanto para poder soportar el encierro como para poder recuperar a su pequeño.

Ante estos cuestionamientos, la guía espiritual le dijo que lo que le sucede es resultado de las decisiones que toma antes, por lo que la invitó a pensar mejor antes de actuar y analizar cuáles son las posibles consecuencias de sus actos. Asimismo, le aconsejó que no se deje llevar por impulsos o enojos, pues esto le puede afectar todavía más.

Para finalizar, Ninel aseguró que ha aprendido a rezarle a Dios para que la ayude con todos sus problemas y la pastora le dijo que además de sus oraciones lo mejor que ella puede hacer es leer la Biblia de manera consciente, pues de esta manera podrá ver los pasos exactos que tiene que seguir para dirigir su vida lo mejor posible.

