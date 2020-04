Doctor Juan Rivera le envía mensaje a Donlad Trump: “Tiene que tener cuidado”

View this post on Instagram

@luzmadoria me preguntaba ayer como manejo la ansiedad en la pandemia y le dije: enfocándome en las cosas básicas e importantes que tenemos de frente y dar gracias por ellas. La ansiedad viene de las 150 mil posibilidades del futuro que nuestro cerebro imagina de las cuales solo sucederá una. Entonces mejor vivir en el presente…aquí les va una foto de mi presente…como cualquiera de ustedes, sin filtro y sin glamour desde mi cama antes de dormir. Me acuesto todas las noches con @anaraquelfe y este es mi lugar de tranquilidad. De todo este rollo que salgamos con más unidad, amor y solidaridad. Los queremos…ahora me voy a ver Seinfeld!