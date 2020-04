Inició con tapabocas la pretemporada de béisbol en Corea del Sur; el 5 de mayo comienza la campaña regular

La Liga Surcoreana de Béisbol (KBO) inició el martes su calendario de actividades con partidos de preparación a puerta cerrada de cara a la temporada 2020 del circuito profesional y anunció que será el próximo 5 de mayo cuando arranque la campaña regular con un calendario completo.

Con el objetivo prevenir un eventual riesgo de contagio de coronavirus, los peloteros comenzaron a implementar una serie de recomendaciones emitidas por las autoridades de salud en Corea del Sur en conjunto con la KBO, entre las que destacan el evitar saludos y choques de mano, así como escupir, mientras que para los ampayers es obligatorio el uso de tapabocas y guantes.

A thread for ⚾️ lovers & the curious…

The Korea Baseball Organization (KBO) will start on May 5th behind closed doors with TV rights being negotiated.

Here is key info to help YOU choose your team… ⬇️ pic.twitter.com/fnvi1FZI13

