Les sale barato: Castigan a Red Sox por robo de señales con sanción menor comparada con los Astros

Luego de varias semanas de retraso por la crisis que atraviesa el béisbol derivado del paro indefinido de actividades por la pandemia del coronavirus, se dio a conocer la sanción para los Red Sox de Boston por el presunto esquema de robo de señales que los habría ayudado a ganar el título de la temporada 2018.

Derivado de la investigación, se determinó que el principal culpable de la trama bostoniana fue el operador del sistema de reproducción de video del club, J.T. Watkins, quien enfrentará una sanción de un año y se le prohibirá servir como operador de la sala de repetición para la temporada regular del 2021 y la postemporada.

Asimismo, suspendió al entonces manager de los patirrojos, el puertorriqueño Alex Cora, hasta la conclusión de la temporada 2020; sin embargo, esta sanción se da por su participación en la trama en el esquema implementado por los Astros de Houston en 2017, equipo en el que se desempeñaba como coach de banca y cuya sanción permanecía pendiente hasta que no se resolviera el caso de Boston.

The #RedSox today released the following statement from President & CEO Sam Kennedy in response to Major League Baseball’s report: pic.twitter.com/FLEMdwzgfI

— Red Sox (@RedSox) April 22, 2020