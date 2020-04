VIDEO: México pasa por “túneles desinfectantes” de coronavirus a deportados por ICE

Mientras Guatemala rechaza a los inmigrantes deportados de Estados Unidos, debido a que se están enviando sin haberles hecho pruebas de coronavirus y muchos de ellos resultan contagiados, México ha decidido “desinfectarlos” a través de un túnel.

Así lo revela un video compartido por Kevin Sieff, jefe de corresponsales para México y Centroamérica de The Washington Post.

“Autoridades mexicanas ahora están pasando a los deportados a través de ‘túneles de desinfección’ para evitar la importación de más casos de coronavirus de los EEUU”, indica el tuit.

Mexican authorities are now sending newly arrived deportees through “disinfection tunnels” to avoid importing more coronavirus cases from the U.S. pic.twitter.com/0yWyYQiQaG

— Kevin Sieff (@ksieff) April 22, 2020