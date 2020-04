Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez siguen de luna de miel

¿Y los bebés para cuando?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están a pocas semanas de cumplir un año de casados y para la pareja, la luna de miel continúa.

El tema salió a relucir en una entrevista reciente donde se le preguntó a Chiquis si había bebé en camino. La famosa negó estar planeando expandir la familia por el momento, especialmente por la pandemia del coronavirus.

“Ahora con todo lo de la cuarentena, no sabemos cómo será el día de mañana, me quiero esperar, no hay planes de bebés de carne y hueso, solo planes de música y enforcarnos en nuestro matrimonio“, dijo la estrella a People en español. “La luna de miel continúa para nosotros“.