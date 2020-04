La pandemia dejó la semana pasada a 4.4 millones de trabajadores más sin empleo

Desde que se desató la crisis se han perdido 26 millones de empleos

La semana pasada 4,427,000 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. De nuevo una cifra millonaria en la crisis del coronavirus que está por encima de las expectativas de los analistas que esperaban 100,000 menos.

Estas solicitudes de ayuda sin precedentes se suman a las ya registradas desde que la crisis del coronavirus empezó a parar la actividad económica. En cinco semanas ya hay 26 millones de personas a las que se les ha sido concedido el seguro de desempleo.

Estas son cifras del Departamento de Trabajo que también han revisado muy ligeramente a la baja (apenas en 8,000) el nivel de la semana pasada.

A estas alturas los economistas especulan que en menos de mes y medio se ha pasado de niveles históricamente bajos de tasa de desempleo a rivalizar los alcanzados en la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Entonces la tasa de desempleo afectó al 25% de la población trabajadora. Ahora se estima que se esté acercando al 20%.

Los economistas de Oxford Economics creen que el total de empleo que se podría perder se puede acercar a los 30 millones de puestos de trabajo y no se espera que el mercado laboral vuelva a los niveles de empleo de 2020 hasta dentro de dos años.

De momento, el retroceso significa que se ha eliminado toda la creación de empleos nuevos en EEUU desde 2009.

Y los que están solicitando estas ayudas saben que esta cifra puede no ser del todo real porque muchos no pueden optar a estas ayudas, los inmigrantes indocumentados, y otros porque aunque pueden legalmente no están consiguiendo avanzar por que el volumen impiden que la burocracia procese las peticiones.

En el estado de Nueva York el gobernador, Andrew Cuomo, ha reforzado el sistema de procesos de gestión de peticiones del seguro con 2,700 operadores más y el apoyo de empresas como Google, Deloitte y Verizon para gestionar los picos de actividad en las líneas telefónicas y de Internet, pero aún así sigue habiendo problemas debido al fuerte volumen de entrada de peticiones.

“Algunos estados están viendo un aumento muy agudo en el número de peticiones de desempleo y en Florida la subida es de 379,012 de ellas, pero algunos estados grandes registran menos como California, Nueva York y Michigan donde hay unas 100,000 menos”, observan los analistas de Oxford Economics.