Matrimonios con hijos podrían recibir hasta $5,500 por mes bajo nuevo paquete de estímulo si lo aprueban

Estas son las ocho claves de la medida que podría ser incluida en un cuarto paquete de ayuda económica en EEUU por el coronavirus

Mientras millones de estadounidenses siguen recibiendo el cheque de ayuda del Gobierno, el Congreso mantiene sobre la mesa otro paquete de estímulo para garantizar el envío de cheques mensuales de al menos $2,000 dólares para paliar la crisis por desempleo como resultado del coronavirus.

La legislación nombrada “Emergency Money for the People Act” expande las ayudas a los residentes en EEUU con el desembolso mínimo de $2,000 para individuos que tengan más de 16 años por un periodo de hasta 12 meses.

Un comunicado de los dos representantes demócratas que presentaron la legislación, Ro Khanna y Tim Ryan, explica que la medida además arregla algunas lagunas de la ley CARES ya aprobada en el Congreso que dispuso el envío de cheques de $1,200 a individuos como incentivo mínimo.

“Arregla las lagunas en la ley CARES para asegurar que estudiantes universitarios y adultos con discapacidades puedan recibir los pagos aunque sean reclamados como dependientes”, indica un comunicado en la página de Khanna. “Adicional, el “Emergency Money for the People Act” reconoce que no todo el mundo tiene una cuenta bancaria o una dirección residencial para recibir el cheque, por lo que le permite a individuos obtener el dinero ya sea por depósito directo, cheque, tarjeta de débito prepagada o plataformas de pago digital como Venmo, Zelle o PayPal”, detalla el informe.

“Los estadounidenses necesitan inyección de efectivo por el tiempo que dure la crisis para permanecer vivos, saludables y listos para volver al trabajo”, plantea Khanna, quien además urgió al liderato legislativo para que incluya la medida en el cuarto paquete de estímulo económico ante la emergencia sanitaria.

Las ocho claves del segundo cheque de estímulo de ser aprobado son los siguientes, de acuerdo con los datos suministrados desde la oficina del demócrata:

• Serán beneficiados con un cheque mínimo de $2,000 dólares todos los estadounidenses mayores de 16 años que generen menos de $130,00 dólares al año

• Los matrimonios que ganen menos de $260,000 recibirían como mínimo $4,000 al mes

• Las familias con niños que cualifiquen recibirán un pago adicional de $500 por dependiente, hasta un máximo de tres menores

• Por ejemplo, matrimonios con tres hijos que ganen $260,000 o menos podrían recibir hasta $5,500 por mes

• Las personas que no estén generando ingresos o estén desempleadas también serían elegibles

• Los que no serían elegibles en 2019 o 2018, pero lo serían en el 2020, deberán suministrar al menos cheques de pago de dos meses consecutivos para confirmar elegibilidad

• El “Emergency Money for the People Act” beneficia a universitarios y adultos con discapacidades que fueron excluidos de la ley CARES por ser dependientes

• El individuo recibiría el pago y su padre o tutor un crédito por dependiente