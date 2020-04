Médico que desarrollaba vacuna contra coronavirus fue despedido por cuestionar medicamento sugerido por Trump

El experto alertó sobre el uso de drogas sin suficientes pruebas

El Dr. Rick Bright fue el jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA), pero el martes fue despedido, luego de cuestionar la efectividad del hidroxicloroquina, sugerida por el presidente Donald Trump.

El médico estaba a cargo del esfuerzo federal para desarrollar una vacuna contra el coronavirus y ahora exige una investigación contra su destitución.

Las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos le informaron que lo trasladarían a una posición limitada en los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

“Creo que esta transferencia fue en respuesta a mi insistencia en que el gobierno invierta los miles de millones de dólares asignados por el Congreso para abordar la pandemia de Covid-19 en soluciones seguras y científicamente investigadas, y no en medicamentos, vacunas y otras tecnologías que carecen de mérito científico”, expresó Bright.

Su postura fue publicada en The New York Times, donde dijo que las autoridades federales deben enfocarse en la pandemia, no en la política ni el amiguismo.

“Me resistí a los esfuerzos para financiar las drogas potencialmente peligrosas promovidas por aquellos con conexiones políticas”, dijo. “Específicamente, y en contra de las directivas equivocadas, limité el amplio uso de cloroquina e hidroxicloroquina, promovida por la administración como una panacea, pero que claramente carece de mérito científico”.

La postura del Dr. Bright concuerda con la del Dr. Anthony Fauci, quien forma parte del Equipo Especial del Gobierno federal contra la pandemia y no ha apoyado al ciento por ciento el medicamento promovido por el presidente Trump.

El mandatario dijo que “nunca ha escuchado hablar” de Bright y dijo desconocer los motivos por los que fue removido.