Wendy’s dará nuggets de pollo GRATIS (y no tienes que comprar nada)

La cadena de comida rápida, Wendy’s, en una muestra de apoyo a sus clientes durante la pandemia provocada por el coronavirus, regalará comida este viernes 24 de abril, según se informó en NBC 12.

La compañía publicó en Twitter un mensaje en donde decía que daría cuatro piezas de nuggets de pollo crujientes y picantes a todas las personas que fueran a recogerlas a través del drive-thru.

Not gonna lie, all this love y’all are showing has inspired us. We wish we could give you a hug, but instead…how about a nug? This Friday, we’ll be giving out free 4pc spicy and crispy nugs at every Wendy’s drive-thru.

No purchase necessary, not a single string attached.

— Wendy's (@Wendys) April 20, 2020