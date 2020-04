Ataúd abandonado desata espanto y caos en calle del Bronx

NYPD se presentó para revisar si había un cadáver en la urna

Un ataúd dejado en los escalones frente una casa funeraria generó temores de que un “cadáver” había sido abandonado en plena calle durante la pandemia, en El Bronx.

“Mira esto, tiraron el cuerpo frente a una funeraria que estaba cerrada”, dijo un hombre en un video publicado ayer en Twitter.

El video mostró lo que parecía ser un ataúd cubierto con una lona azul descansando frente a la funeraria “La Paz” en East 149th Street en Mott Haven.

Pero resulta que el ataúd estaba vacío, según la policía de Nueva York, que respondió a la funeraria alrededor de las 4 p.m. del sábado.

Cuatro oficiales de NYPD, todos con mascarillas, aparecen en el video mientras una multitud se reúne alrededor de la funeraria.

No estaba claro cuándo se dejó el ataúd allí, y la funeraria no pudo ser contactada para hacer comentarios ayer, indicó New York Post.

El NYPD no respondió de inmediato con detalles adicionales. Un portavoz de la Oficina del médico forense jefe tampoco respondió los correos electrónicos.

La ciudad ha luchado por mantenerse al día con decenas de cadáveres amontonados en medio del brote de coronavirus, lo que ha obligado a los cuerpos no reclamados a compartir un lugar de entierro masivo temporal en Hart Island. Como solución temporal, la alcaldía anunció la congelación de muchos cadáveres.

En Brooklyn, se denunció que la funeraria “English Brothers” en Sheepshead Bay tenía 20 cuerpos apilados afuera porque no había más espacio adentro.