Cambiaría a Francia: El hijo de Zinedine Zinade está a punto de “fichar” por la selección absoluta de Argelia

El DT del Real Madrid está a punto de convertirse en el orgulloso padre de un jugador de selección nacional mayor, ya que su hijo Luca Zidane está muy cerca de ser fichado por el equipo de Argelia para que defienda la meta de su selección absoluta.

Official: Luca Zidane, the son of French footballing legend Zinedine Zidane, has announced he wants to play for the 🇩🇿 Algerian NT! [@DZFootball_en]

The 21 year old keeper is currently with Racing Santander on loan from Real Madrid. pic.twitter.com/3OTzqObnhX

— African Football HQ (@AfricanFtblHQ) April 22, 2020