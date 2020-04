Eddie Murphy y Adam Sandler encabezan un festival de comedia que se podrá ver en streaming

El evento recaudará fondos para hacer llegar comida a los más necesitados durante la pandemia del coronavirus

Uno de los problemas que se están agudizando en el mundo a causa del coronavirus es el hambre. Con ello en mente, un equipo all-star de comediantes se reunirán en el Feeding America Comedy Festival, un festival de comedia que tiene como propósito reunir fondos para apoyar a Feeding America, fundación que trabaja con bancos de alimentos para proporcionar cajas de comida de emergencia, despensas y apoyo durante la crisis del coronavirus.

El Feeding America Comedy Festival estará encabezado por Eddie Murphy, Adam Sandler, Chris Rock y Billy Crystal. Se llevará a cabo el próximo 9 de mayo de 8 a 11 pm ET. Podrá verse en streaming a través de la app Local Now y será transmitido por Allen Media Group, Comedy TV y The Weather Channel.

Durante el evento, los comediantes invitarán al público a hacer donaciones para Feeding America. Otros personajes que se presentarán en el show son Tiffany Haddish, Kevin Hart, Margaret Cho, Kenan Thompson, Marc Maron, Taraji P. Henson, Marlon Wayans, Howie Mandel, Brad Garrett, Louie Anderson, Jon Lovitz, Caroline Rhea, Billy Gardell, Tim Meadows, Jamie Kennedy, Bill Engvall y Sheryl Underwood.