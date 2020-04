‘Pollo’ Briseño reveló que rechazó ofertas del Real Madrid y el Manchester City

El defensa de las Chivas dijo que no se fue por miedo

El defensa de las Chivas, Antonio Briseño, sigue dando declaraciones polémicas, hace unos días dijo que sería estrella en el fútbol sudamericano y ahora reveló que rechazó ofertas de importantes equipos en Europa.

Durante una charla con aficionados en Chivas TV, el jugador comentó que tuvo grandes oportunidades para ir a Europa luego de ser campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17, sin embargo, las rechazó, un hecho que le hubiera gustado cambiar en su carrera.

“Después de ser campeón del mundo tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, tuve la oportunidad de firmar al grupo del Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso…Tuve un precontrato, no lo firme, con el Sassuolo de Italia”, apuntó el ‘Pollo’.

Asimismo, Briseño apuntó que tuvo temor de irse a tan temprana edad al Viejo Continente y prefirió consolidarse en el fútbol mexicano.

“A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo, me decían ‘mejor quédate, consolidarte en México’, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla del 20/11″, indicó el defensor a partir del minuto 9 de la entrevista.

Pese a todo, el futbolista no se arrepiente de haber perdido esas oportunidades porque está feliz de lo que está viviendo en Chivas.

“No me arrepiento porque estoy en las Chivas, en el equipo más importante del México y estoy muy contento, poco o mucho estoy contento de lo que he hecho”

El ‘Pollo’ sí jugó en Europa, pero en el futbol portugués con el Feirense, antes de firmar con los rojiblancos.