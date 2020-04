Un asteroide gigante que visita el vecindario de la Tierra trae su propia máscara facial

El Observatorio de Arecibo en Puerto Rico está siguiendo un asteroide que se acerca a la Tierra esta semana y, aunque no representa una amenaza, parece saber que nuestro planeta se enfrenta a una pandemia de coronavirus.

“Las características topográficas a pequeña escala, como colinas y crestas en un extremo del asteroide 1998 OR2, son fascinantes científicamente”, dice Anne Virkki, directora del radar planetario del observatorio. “Pero dado que todos estamos pensando en COVID-19, estas características hacen que parezca que OR2 1998 recuerda usar una máscara”.

El asteroide con un tamaño estimado en 1.2 millas de ancho volará en los alrededores de la Tierra la próxima semana, pero no se espera que choque con nuestro planeta.

Y si un asteroide pudiera estar al tanto de tales cosas, este realmente parece estar usando una máscara facial en referencia a la pandemia de coronavirus, según las nuevas imágenes del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020