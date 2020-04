Adamari López sufre un accidente en la cocina con Alaïa

La conductora de televisión estaba haciendo algodón de azúcar casero junto a Toni Costa y su hija para el nuevo video del ahora famoso "AlaïaTube", al momento del incidente

Alaïa hizo algodón de azúcar casero bajo la compañía y supervisión de Adamari López y Toni Costa. La puertorriqueña contó que la máquina para hacer el dulce postre de colores la compró para celebrar un cumpleaños de Alaïa, sin embargo, esta nunca se usó, hasta esta cuarentena que Toni la encontró y le han sacado del garage para compartir un nuevo video en el canal de YouTube de su hija, el ahora famoso “AlaïaTube”.

Aunque el uso y aplicación parece sencillo, todos juntos en familia descubrieron cómo funciona y la manera correcta de manipular la máquina. Sin embargo, en el proceso Adamari sufrió un pequeño accidente.

“¡Pensé que me iba a brincar encima y que me iba a morir!”, dijo Adamari, después de que buena parte del polvo de azúcar le saltara encima. Toni Costa al ver que el accidente no fue tan serio no paraba de reírse y su esposa se lo ha recriminado. “¡Deja de burlarte de mi!”, le dijo Adamari entre risas.

Aquí el nuevo vídeo de Alaïa en la cocina con sus papás.