Alex Rodríguez y Jennifer López se quieren volar la barda para comprar a los Mets

El expelotero de Ligas Mayores Alex Rodríguez y su pareja, la actriz y cantante Jennifer López, van en serio en sus intenciones de comprar a los Mets de Nueva York y en la más reciente actualización de esta historia figura la intención de adquirir la televisora local deportiva SNY, misma que tiene los derechos de transmisión de los metropolitanos y de la cual la familia Wilpon, dueña del equipo, es copropietaria.

Hace unos días, trascendió en una publicación de la revista Variety, que A-Rod y JLo habrían contratado los servicios del grupo financiero JPMorgan Chase para recaudar el capital suficiente que les permita realizar una oferta a los Wilpon.

Wilpons insistence on keeping SNY could stall any potential Mets sale. Exclusive teamed with #TMcenery! https://t.co/i7MNaPHDL0 via @nypostsports

— Josh Kosman (@joshkosman) April 24, 2020