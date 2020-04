Cómo Trump consiguió prohibir la inmigración en Estados Unidos en menos de 48 horas

Por Shannon Pettypiece, Kristen Welker y Geoff Bennett – NBC News

Desde el inicio de pandemia de coronavirus, los funcionarios de la Casa Blanca han estado discutiendo la posibilidad de detener temporalmente la inmigración en Estados Unidos. Hasta que un tuit de Trump hizo que esas ideas meramente teóricas se hicieron realidad.

Todo cambió alrededor de las diez de la noche del pasado lunes cuando Trump declaró en Twitter que los recién llegados serían detenidos. “¡Firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!” escribió, desencadenando una confusión generalizada dentro y fuera de la administración, y una carrera por parte de sus ayudantes por poner en marcha la orden en menos de 48 horas.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

