Ilse Salas: “El público tiene que estar listo para ver a mujeres peleando por ser quienes son sin ser cuestionadas”

La protagonista de '100 Días Para Enamorarnos' habla de la reivindicación en la nueva serie de Telemundo

Ilse Salas será Constanza desde el 28 de abril en ‘100 Días Para Enamorarnos’, la nueva serie/novela de Telemundo de las 9/8 Pm Centro. Para la actriz poder darle vida a esta abogada tan humana y real más que un desafío es un verdadero gusto que se da como actriz.

Ilse junto a Erick Elías, Mariana Treviño y David Chocarro, contará una historia real, divertida y con temas jamás tratados en este tipo de series. En exclusiva hablamos con ella y nos dice por qué está tan emocionada y por qué ni la interrupción en las grabaciones por la pandemia del coronavirus evitará que necesites solo un rato para enamorarte.

-Estamos a días del inicio de ‘100 Días para Enamorarnos’, ¿ansiedad, nervios, ganas?

Ilse Salas: Me provoca mucha alegría… Uno nunca sabe qué va a pasar con los proyectos, no pienso mucho en éxito, cuando haces algo con tanto gusto, con tanto amor… Todos los que nos involucramos, nos involucramos muy convencidos de que era una historia muy emocionante de contar.

-Desde el humor plantean un tema muy común que es la crisis y las transformación del amor…

I.S.: Ese uno de los temas, hay muchísimos que son muy raros de ver en televisión abierta y que ya era hora… Esto es una versión de la serie original que es Argentina (‘Cien Días Para Enamorarse’), y fue realmente transgresor, a mí me da mucho gusto participar en estos proyectos, porque yo siento que nos hemos tardado mucho en abrir a muchos temas así francamente, y además con sentido del humor y fácil de acceder… En efecto de entrada vamos a hablar de parejas que se pueden relacionar de otras maneras, que no necesaria es la monógama que conocemos todos, así como dice el libro que tenemos que comportarnos. A lo mejor nos vamos a dar cuenta también que muchos tienen sus tratos de 100 días pero a escondidas o que tienen sus tratos pero sin consultarle a la pareja, que también es muy común y bastante ‘chafa’, como decimos en México, o sea que no está legal y así simplemente se abre a ojos de todos. Sí vienen muchas preguntas de los espectadores y también mucho morbo y curiosidad solo de imaginarnos qué pasaría si yo misma hago mi trato de 100 días, ¿cuáles serían nuestras reglas?

-En la serie/novela se empodera a la mujer y se empodera al hombre también y está lucha por la identidad, el reconocer y luchar por tener tu propia identidad ¿crees que el público latino de Estados Unidos, está preparado para eso?

I.S..: Sí, absolutamente, y si no está pues que ya se prepare porque en estos días estamos muy atrás. Ya es hora de que nos reimplantemos eso. Vamos a ver dos mujeres como protagonista de la historia, con una serie de imperfecciones total diferente a la protagonista que estamos acostumbrados a ver, pero que vamos a respirar porque nos vamos a identificar con todos sus defectos, sus malas decisiones. El público latino tiene que estar listo para ver a mujeres peleando por ser quienes son y que no sean cuestionadas.

A mí me pasó algo muy curioso con esta serie, que cuando empecé hacerla oía que los hombres juzgaban más al personaje femenino que al masculino, entre técnicos y así, y echaban muchas bromas: “hay que bárbara Constanza ya tiene otro galán”… Pero no cuestionaban así al personaje de Plutarco (Erik Elías) cuando estaba haciendo exactamente lo mismo, lo cual refleja que nuestra sociedad sigue reprochándole más a las mujeres sus libertades que a los hombres, entonces ellas van a pelear para cuestionar esto públicamente… ¿Por qué me estás juzgando a mí y no juzgas al hombre haciendo exactamente lo mismo?… Es súper interesante y muy divertido, y me parece muy brillante la manera en la que los creadores los trasladaron a una serie muy digerible para todo el mundo.

-¿Qué le aplaudes a Constanza?

I.S..: Pues su determinación, su valentía y sus ganas de rehacerse, de replantearse a ella, ¿quién es? y ¿qué quiere de la vida? sin importarle la edad y las circunstancias en las que vive.

-Cuando, como actriz y persona te enfrentas a este tipo de historias y a este tipo de personajes, ¿qué sientes?

I.S..: Me emociona, son las historias que persigo hacer, y veo que poco a poco van evolucionando las historias que se nos acercan a los actores, cada vez hay personajes femeninos más determinados y que llevan los hilos de la acción más contundentemente que antes, y eso me da mucho orgullo.

-¿Crees en el amor, después del amor?

I.S.: Sí, absolutamente

-¿Por qué?

I.S.: Pues porque somos seres mortales, en lo que no creo es en este decreto de: “te voy amar para siempre, por los siglos, de los siglos amén”, porque yo creo en la impermanencia, y que somos seres mutables y no sabemos qué va a pasar mañana, pero en ese mañana podemos re enamorarnos y si te puedes re enamorar de esa misma persona a lo largo del tiempo, con forme va cambiando tanto ella como tú, entonces sí creo en el amor después del amor, pero no hay manera de quedarse igual siempre.