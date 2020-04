La verdad salió a la luz: Ruben Omar Romano y Ricardo La Volpe se pelearon por culpa del América

Romano estuvo cerca de dirigir a las Águilas

Hace cuatro años, Ricardo LaVolpe fue el técnico elegido por Ricardo Peláez, entonces director deportivo del América, para dirigir al club azulcrema. Un hecho que generó controversia, sobre todo porque el conjunto de Coapa se fue con las manos vacías en el año de su centenario.

Ahora, el argentino Rubén Omar Romano confesó en una entrevista para ESPN, que tuvo problemas con La Volpe por esa decisión, pues él también estaba en negociaciones con la directiva de las Águilas.

“Fue en la época en que él toma América, y yo estaba a punto de tomarlo. Son cosas que pasan, al final uno sabe si es real o no fue real y ahí fue un poco el distanciamiento”, señaló el estratega.

Romano cuenta sobre su distanciamiento con Ricardo La Volpe 😮https://t.co/uBj9i8lGwK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 24, 2020

Dos técnicos que tienen una amistad, pero que en ese momento, se vio rebasada por la decisión de La Volpe.

“Yo he entendido que cuando un amigo está en comunicación o arreglando una posible llegada a un club, que otro amigo se meta o que se postule. No sé cómo fue el caso, nunca lo aclaramos. Hace tiempo volvimos a sentarnos, volvimos a tomar un café pero nunca lo aclaramos”, concluyó Romano, que desde hace varios años no ha dirigido en la Liga MX.