Danna Paola y Aracely Arámbula, ¿juntas en Élite?

Así fue como Altagracia influyó en Lu

Uno de los momentos que más tristeza causó entre los seguidores y los actores de “La Doña” fue cuando el personaje de Danna Paola pierde la vida al estallar la bomba a la que estaba atada y luego de la tristeza que Aracely Arámbula sintió por terminar la mancuerna entre madre e hija, ambas cuentan que “Altagracia” y “Mónica” están más unidas que nunca.

La actriz realizó un video en vivo, y cuando apareció la joven, sus fans se emocionaron mucho, pues las dos recordaron ese momento y luego de que la protagonista de la serie felicitara a la cantante por el éxito que ha tenido tanto en la música como en las temporadas de “Élite”, ella le confesó que tiene su imagen presente todo el tiempo.

“Tú sabes que el personaje de “Lucrecia” no tiene mamá, sólo está el papá porque ella supuestamente los abandona cuando ella nace y no se habla mucho de ella y cuando le metí a la creación del personaje para la segunda temporada me preguntaron cómo me imaginaba a la mamá y de inmediato dije “Como Altagracia” fue lo primero que se vino a mi mente y “Lu” tiene mucho de su carácter. Me inspiré mucho en ti”, le dijo Danna a Aracely.

Por su parte, la actriz le dijo a su hija ficticia que estaba peinada como su personaje y le confesó que en la canción que Gloria Trevi y ella compusieron para “La Doña” hay una frase que va dedicada a “Mónica” que dice “Cuando asesinan a un ángel”, y es que ella ya sabía lo que iba a suceder y se lo contó a la cantante, quien plasmó en la letra esta relación tan especial que tienen aún fuera de la ficción.

