Genesis transmite en Youtube su película de concierto ‘The Mama Tour’

Hace algunas semanas, Genesis, una de las bandas más importantes de Reino Unido en los setentas y ochentas, dio a conocer que se reunirían para ofrecer una serie de conciertos en Gran Bretaña a finales de año.

Con la cuarentena a causa del coronavirus y como parte de promoción para esta gira que hasta ahora continúa en pie, la banda comandada por Phil Collins, ha subido a su canal oficial de Youtube ‘The Mama Tour’, película que cuenta con una recopilación de presentaciones en vivo de la banda.

La película reúne lo mejor de los cinco conciertos de Genesis en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham, Reino Unido, en febrero de 1984, durante el cierre de su gira “Mama Tour”. Entre los temas que incluye esta cinta, se encuentran ‘Abacab’, ‘That’s All’, ‘Mama’, ‘Illegal Alien’, ‘It’s Gonna Get Better’, y ‘Turn It On Again’, entre otros.