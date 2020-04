Toni Kukoc, primer jugador de Bulls que se queja del documental de Michael Jordan

“The Last Dance”, documental de Michael Jordan que se estrenó la semana pasada, ya recibió crítica y fue de un integrante de los Bulls de Chicago de la campaña 1997-98.

El croata Toni Kukoc dijo que espera que el documental se centra más en la parte triunfal de los Bulls y no en los problemas.

La semana pasada se estrenaron los dos primeros capítulos —de 10— y se centraron en el gerente general Jerry Krause y en Scottie Pippen, y para el par que se estrenará hoy en Estados Unidos y mañana en México, se centrarán en Dennis Rodman y la rivalidad que tuvo “Air Jordan” con los Pistones de Detroit.

