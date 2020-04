Crecen los movimientos en Florida para pedir al gobernador que la gente vaya a trabajar, aunque aumenten los contagios

En los últimos días, decenas de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Florida para pedir a las autoridades que reactiven la economía ya que consideran que la cifra de positivos, más de 30,000, no son tan elevadas como para mantener cerrado el estado.

En Miami, el empresario Juan Fiol lleva varias semanas movilizando a los residentes para instar tanto al gobernador Ron DeSantis como a las administraciones locales a que empiecen a reabrir espacios públicos y permitan a sus residentes volver a sus trabajos.

Protesters take to the street to re-open Florida small business pic.twitter.com/sH4X0PCVEZ

“Si podemos utilizar guantes y mascarillas para ir a los supermercados, ¿Por qué no hacer lo mismo para ir a la playa o ir a trabajar?“, decía el hombre en entrevista con varios medios locales.

Está previsto que esta semana el gobernador DeSantis dé más detalles sobre sus planes para reabrir el estado. Sin embargo, dará vía libre a los alcaldes de los condados y ciudades para que tomen medidas más restrictivas si así lo consideran necesario.

Last night, I sent @GovRonDeSantis my recommendations to the Re-Open Florida Task Force.

As the Constitutional officer responsible for overseeing Florida's $137 billion agriculture industry, I'm pleased to share 15 key ideas to re-open Florida safely.

Download the report. 👇

— Commissioner Nikki Fried (@NikkiFriedFL) April 24, 2020