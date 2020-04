Directora de urgencias de hospital de Manhattan se suicida por el estrés del coronavirus

La jefa del departamento de urgencias de un hospital de Nueva York se suicidó este domingo después de pasar muchos días al frente de la batalla contra el coronavirus en una de las ciudades más azotadas por la pandemia y tras confesar a sus familiares que no soportaba ver morir a tanta gente.

Se trata de la doctora Lorna Breen y había sido directora médica de las urgencias del Hospital NewYork-Presbyterian Allen, en Manhattan.

“Ella trató de hacer su trabajo, y la mató”, dijo el doctor Philip Breen al The New York Times sobre su hija, quien siguió sus pasos en la medicina.

Dr. Lorna Breen was medical director of one of NYC's top hospitals.

She killed herself Sunday.

She had been talking about how crushed she and other doctors on the frontlines were. She especially noted how hard it was to not be able to save #COVID19 patients. pic.twitter.com/sOFHlAdCoC

