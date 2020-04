Horóscopo de El Niño Prodigio 27 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Hoy tendrás que atender muchos asuntos de trabajo que te llenarán de estrés. Además, podrás identificar malas intenciones de tus compañeros de trabajo. Todo aquello quedará expuesto y saldrán a la luz muchas cosas que ni siquiera sospechabas, pero que se solucionarán.

Tauro

04/20 – 05/20

Hoy actuarás tratando de seducir a quien se cruce por tu vida. Tu tendencia a incurrir en los coqueteos no te llevará por buen camino a nivel sentimental, porque los y las picaflores no son bien vistos. Tendrás que cambiar tu conducta.

Géminis

05/21 – 06/20

Disfrutarás del resultado de mantener una relación positiva y tratarás de hacer las cosas bien para que nada salga mal, ni surjan conflictos. No todos pueden presumir el haber tenido tanto éxito sentimental y tú podrás hacerlo muy pronto.

Cáncer

6/21 – 7/20

Te desempeñarás muy bien en el trabajo, pero te tendrá un poco incómodo cumplir con algunos compromisos desde tu casa. No permitas que unos comentarios con mala intención puedan sacarte de tu centro. Ignora todo lo negativo.

Leo

07/21 – 08/21

Hoy evitarás todo tipo de pleitos si vives en compañía de alguien porque el ambiente estará un poco raro, como pesado o tensionante. Procura solucionar los problemas con el diálogo, mediante buenas maneras se pone fin a un inconveniente.

Virgo

08/22 – 09/22

No siempre lograrás ajustarte a tus planes y la verdad es que no tiene sentido perder el control por situaciones que se escapan totalmente a tu voluntad. Recuerda que todo lo que sucede es por algo y no siempre entendemos el porqué.

Libra

09/23 – 10/22

Los problemas de dinero van a desaparecer rápidamente. La solución a tu situación económica aparecerá ante tus ojos, así que presta atención. Medita todos los detalles, tú sabes bien lo que debes analizar y qué hacer.

Escorpión

10/23 – 11/22

Si tienes un conflicto con tu pareja, no busques la solución tratando de conocer a otra persona porque puedes herir a quien amas realmente. Esta actitud solo te traerá más problemas con tu amorcito. Piensa antes de hacer algo imprudente.

Sagitario

11/23 – 12/20

Hoy tendrás la bendición de los astros para alcanzar un logro social y profesional. La suerte está contigo. Te conectarás con personas más progresistas e inteligentes que tú. Trabajando en conjunto lograrás tus metas más rápido de lo planeado.

Capricornio

12/21 – 01/19

Hoy sentirás la necesidad de distraerte ya que la rutina te está abrumando. Tu primera decisión será olvidarte de todas las responsabilidades que tienes y aprovechar el tiempo en familia. Si estás viviendo solo, podrás dedicarte a una actividad que te encante.

Acuario

01/20 – 02/18

Hay tensiones en la relación amorosa y alcanzarán su pico máximo durante este día. Si eres inteligente y sensato, entonces todo se solucionará rápidamente. Aprende a comunicarte de una manera más clara y esto no volverá a ocurrir.

Piscis

02/19 – 03/20

Ya pasará este período que no es muy bueno para ti, ni para nadie. No permitas que situaciones recientes de mala suerte afecten la confianza que te tienes en tu habilidad para los negocios. Eres capaz de lograr aquello que te propongas.

Te puede interesar: