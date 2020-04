¿La luz al final del túnel? La NBA ya prepara reincorporación gradual de actividades

La NBA ya prepara la reincorporación gradual de las actividades con entrenamientos individuales y escalonados en las instalaciones de los equipos a partir del próximo viernes, según lo adelantó Adrian Wojnarowski, para ESPN.

Los jugadores ya podrían tomar ese primer paso siempre y cuando las autoridades locales no tengan una orden de permanencia domiciliaria que prohíba dicha movilidad a los espacios de trabajo ante la crisis sanitaria del coronavirus.

ESPN story on NBA opening practice facilities for players in markets where governments are loosening stay-at-home restrictions. https://t.co/cZfpQpTJ6N

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020